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Власти Хасавюртовского района продолжают выездные встречи в поселениях муниципалитета по вопросам проведения хода частичной мобилизации

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В рамках протокольных поручений руководителя района Арсланбека Алибекова, власти Хасавюртовского района продолжают выездные встречи в поселениях района по вопросам проведения хода частичной мобилизации.

Так, накануне в ходе встречи в администрации поселения Могилевское, было проведено совещание по вопросам проведения хода частичной мобилизацией. На совещании, которое проводил заместитель главы администрации Имампаша Бакиев, принимали участие работники администрации поселений, начальники ВУСов и др.

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