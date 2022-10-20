Власти Хасавюртовского района продолжают выездные встречи в поселениях муниципалитета по вопросам проведения хода частичной мобилизации

В рамках протокольных поручений руководителя района Арсланбека Алибекова, власти Хасавюртовского района продолжают выездные встречи в поселениях района по вопросам проведения хода частичной мобилизации.

Так, накануне в ходе встречи в администрации поселения Могилевское, было проведено совещание по вопросам проведения хода частичной мобилизацией. На совещании, которое проводил заместитель главы администрации Имампаша Бакиев, принимали участие работники администрации поселений, начальники ВУСов и др.