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Власти Хасавюрта оказывают своевременную помощь семьям бойцов СВО

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В Хасавюрте по поручению руководителя города Корголи Корголиева с момента начала частичной мобилизации была развернута кампания по оказанию помощи и поддержки семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Так, депутат городского собрания Тагир Гаджиев, специалист УКС и МП Фатима Керимова и волонтер муниципального штаба #МыВместе навестили родных и близких бойцов, передали продукты первой необходимости.

Производя частные визиты, представители городских властей могут оказывать своевременную помощь. Благодаря тесному контакту удалось помочь семьям в решении ряда бытовых, коммунальных и юридических вопросов.

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