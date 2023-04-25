Власти Хасавюрта оказывают своевременную помощь семьям бойцов СВО

В Хасавюрте по поручению руководителя города Корголи Корголиева с момента начала частичной мобилизации была развернута кампания по оказанию помощи и поддержки семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Так, депутат городского собрания Тагир Гаджиев, специалист УКС и МП Фатима Керимова и волонтер муниципального штаба #МыВместе навестили родных и близких бойцов, передали продукты первой необходимости.

Производя частные визиты, представители городских властей могут оказывать своевременную помощь. Благодаря тесному контакту удалось помочь семьям в решении ряда бытовых, коммунальных и юридических вопросов.