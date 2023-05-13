Власти города Хасавюрта продолжают навещать семьи участников СВО

Помощь и поддержка семей, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции, является одной из приоритетных задач городских властей муниципалитета. Такая работа осуществляется ежедневно по инициативе Главы Хасавюрта Корголи Корголиева.

Навещая семьи участников СВО, представители муниципалитета, депутаты городского Собрания, волонтеры муниципального штаба #МыВместе интересуются здоровьем родных и близких военнослужащих, узнают о проблемах, беспокоящих их, и передают продуктовые наборы первой необходимости.

На сей раз с таким визитом к семьям участников СВО пожаловали депутат городского Собрания Марат Шуаибов и волонтер муниципального штаба #МыВместе. Узнав о положении дел в семьях, они напомнили родным военнослужащих, что данная работа будет реализовываться и в дальнейшем.