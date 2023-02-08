Общество

Власти города Хасавюрт помогают в решении ряда вопросов семей резервистов

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Сегодня в рамках визита к семьям мобилизованных горожан депутат горсобрания Тагир Гаджиев совместно со специалистом УКС и МП Фатимой Керимовой уточнили с какими бытовыми, социальными и юридическими проблемами сталкиваются они.

Члены семей отметили, что регулярные визиты представителей городской власти помогли в решении ряда различных вопросов: оформление положенных законодательством мер поддержки, устройство детей в дошкольные учреждения, помощь в погашении коммунальных задолженностей и многое другое.

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