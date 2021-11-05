Вакцинация, Общество

Власти Дагестана воспользовались своим правом и пошли навстречу людям

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Выходные были объявлены в России  по указу президента страны Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября. Главы субъектов могут продлевать режим нерабочих дней, исходя из обстановки с распространением COVID-19.

Ранее на внеочередном заседании штаба по противодействию распространению нового коронавируса в Республике Дагестан Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что с введением QR-кодов  необходимо обратить внимание и на то, что страдают люди, работающие по найму в коммерческих структурах, получающие часть «серой» заработной платы, которые не были бы ущемлены во время пандемии работодателями

Приняв решение не продлевать нерабочие дни после седьмого ноября, власти Дагестана воспользовались своим правом и пошли навстречу людям, тем самым не лишив источника дохода многих семей, которые не заняты в бюджетной сфере или перебиваются по найму случайными заработками. 

На сегодня в Дагестане ситуация с  распространением коронавируса не критичная и, по информации Минздрава региона, темпы вакцинации в Дагестане значительно ускорились после введения ограничительных мер с введением с 28 октября систему QR-кодов.                                 

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»

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