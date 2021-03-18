Власти Дагестана уделяют особое внимание рыбохозяйственному комплексу

17 марта прошло заседание Правительства РД, которое вёл премьер-министр Абдулпатах Амирханов. В рамках заседания внимание было уделено обсуждению восстановления и развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана.

Ключевые установки включают развитие прибрежного рыболовства, завершение реконструкции рыбного терминала порта Махачкалы, восстановление Ачикольских озёр, налаживание системы переработки рыбы внутри республики.

Наряду с задачами, что стоят перед Республикой в рамках развития рыбного хозяйства региона, Абдулпатах Амирханов также сообщил о достижениях отрасли за прошедший год.

Так, в 2019 году отрасль добилась рекордного за 20 лет результата — больше 10 тысяч тонн рыбы. В 2020 данный рекорд был побит — объем производства увеличился вдвое до более 22 тонн.