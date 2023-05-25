Власти Дагестана смогли добиться принятия в Госдуме Федерального закона о мелиорации земель

«Острая для Дагестана проблема опустынивания, как в частности на части Кизлярских пастбищ на севере нашей республики должна быть решена. Для этих целей вводится целый ряд новых понятий, раскрываются новые механизмы и методы реализации комплексной политики.

Вопрос впервые был поднят в рамках рабочей поездки Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в нашу республику Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Это один из шагов комплекса системных вопросов, поднимаемых руководством Дагестана», — сказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.