Власти Дагестана считают религиозный туризм интересным для партнеров из арабских стран

В Дагестане будут развивать религиозный туризм. Власти республики считают, что этим заинтересуются в арабских странах. Об этом рассказал глава Дагестана в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Мы им показали ряд наших точек, предложения развития туризма, и они высказали заинтересованность. Сказали, что предложения, которые мы продемонстрировали, весьма будут интересны для жителей не только Эмиратов, но и вообще представителей арабских стран», — сказал Меликов.

По его словам, партнерам из ОАЭ интересен туризм с соблюдением религиозных правил, посещение мечетей и обмен религиозными делегациями. Кроме того, партнеры из ОАЭ, как отмечает Меликов, заинтересованы в продукции сельхозпроизводителей Дагестана.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». По словам вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, на площадке уже заключено более 260 соглашений на общую сумму 3,2 трлн рублей. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.