Власти Дагестана рассказали, что будет с землями, которые очистят от мусорных свалок

Как заявил заместитель Председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов, в 2023 году региону выделены субсидии из федерального бюджета в размере чуть более 1 млрд рублей на рекультивацию несанкционированных свалок, расположенных в границах городских округов «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск. Общая площадь их более 30 гектаров.

Он уточнил, что после рекультивации эти участки будут возвращены местным властям для дальнейшего ухода и использования по целевому назначению.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день работы по ликвидации свалок идут по графику, в среднем работы завершены уже на 13-15%.