Власти Дагестана поздравили с 23 февраля военнослужащих 106-й бригады надводных кораблей Каспийской флотилии

Сегодня, 23 февраля, 106-ю бригаду надводных кораблей Каспийской флотилии посетили и поздравили с праздником вице-премьер Рамазан Джафаров, замглавы столицы республики Запир Алхасов и другие.

По случаю празднования Дня защитника Отечества и визита почетных гостей состоялось почетное построение 106-й бригады, прозвучал Государственный гимн РФ.

Рамазан Джафаров поздравил военнослужащих от имени Главы республики и отметил исключительную роль армии России, в том числе ВМФ, в сохранении мира. Вице-премьер также поблагодарил и поздравил ветеранов ВС РФ, передающих опыт молодежи.

Запир Алхасов, выступая от имени мэра столицы, поздравил военнослужащих и заявил, что руководство города создаст все условия для обеспечения комфорта при несении службы.

После поздравительных слов состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих: им вручили грамоты и именные часы Владимира Васильева.

В ответ прозвучали слова благодарности за оказанное внимание от командира 106-й бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Сергея Бабскова, который выразил готовность бригады оказывать помощь в патриотическом воспитании молодого поколения.

Затем Сергей Бабсков показал гостям ракетный корабль «Дагестан» — первый корабль ВМФ России, оснащённый «Калибр-НК» — новым универсальным ракетным комплексом.