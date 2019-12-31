Власти Дагестана построили новый благоустроенный сквер в центре Махачкалы

31 декабря Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов вместе с мэром Махачкалы Салманом Дадаевым посетили сквер в центре столицы республики.

Земельный участок, на котором появился сквер, ранее незаконно был передан предпринимательнице для строительства многоэтажного торгового центра. Когда об этом стало известно движению «Город наш», его представители в судебном порядке отстояли участок.

Власти республики поддержали махачкалинцев и по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» создали общественную территорию со ступенчатым ландшафтом, благодаря которому получилось расширить территорию. В сквере не только сохранили прежние зеленые насаждения, но и посадили новые, установили скамейки и уличные фонари, подготовили газон для посадки цветов. Важной особенностью пространства является его адаптированность под нужны маломобильных групп.

Владимир Иванов осмотрел площадку и указал на необходимость ускорить установку световых ламп. Руководитель Администрации отметил важность заботы о горожанах и подрастающем поколении и дал положительную оценку проделанной работе. По словам Иванова, для любого культурного социума создание комфортных условий входит в число приоритетов.

Градоначальник Салман Дадаев сравнил популярный за границей ступенчатый дизайн с дагестанской тахтой и заявил, что пространство адаптировано под потребности творческой молодежи и подходит для организации пленэров.

Владимир Иванов и Салман Дадаев выразили признательность инициативным горожанам, отстоявшим территорию.

Напомним, Глава РД подчеркнул, что до 2024 года на формирование комфортной городской среды заложено 4 млрд рублей. В 2019 году на эти цели потрачено свыше 1 млрд рублей. Благодаря средствам, сэкономленным на торгах, благоустроено 228 общественных пространств.