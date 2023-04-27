Власти Дагестана поддержат предпринимателей, занимающихся проблемами безнадзорных животных

В ходе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Дагестан, глава региона Сергей Меликов поручил рассмотреть возможность поддержки предпринимателей, которые возьмутся за решение проблемы бездомных животных, в том числе решат строить питомники.

На решение проблемы с бездомными животными в Дагестане среагировала эксперт из далекой Кемеровской области Директор МБДОУ «Детский Сад № 36» Сидорец Лидия Сергеевна.

Она констатирует: «Очень больная тема для всех регионов и очень важная инициатива поддержки предпринимателей, которые готовы инвестировать в социальные проекты особенно значимые для простых людей. Но пока сами люди не научатся нести ответственность за тех, кого приручили, проблема бездомных животных будет актуальна. Надеюсь, что опыт Дагестана в решении этой проблемы будет использоваться и в других регионах».

Вопрос с безнадзорными животными и, в особенности, с бродячими собаками, давно назрел в нашей республике. Регулярно фиксируются случаи нападения бродячих собак на детей и взрослых в городах и крупных населенных пунктах региона. К сожалению, не обходится и без трагедий.

Нужно разработать механизм господдержки бизнесменов, которые займутся решением проблемы безнадзорных животных. Тем более, что деятельность в этом направлении не такая уж прибыльная и заработать на этом много не приходится.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»