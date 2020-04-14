Власти Дагестана оказывают помощь гражданам Азербайджана

Ситуация на пункте пропуска через Российско-азербайджанскую границу в МО «Магарамкентский район» ежедневно контролируется администрацией муниципалитета.

Глава МО Фарид Ахмедов отметил, что в связи с закрытием государственной границы триста граждан соседнего государства не смогли уехать на родину, и муниципалитет обеспечил двести шестьдесят человек жильем и продовольствием до разрешения ситуации.

Помимо этого, в целях недопущения инфицирования COVID-19 на пункте пропуска проводятся дезинфицирующие мероприятия и раздаются индивидуальные средства защиты. Напомним, что граница закрыта до 20 апреля.

Запрет на передвижение коснулся всех видов транспорта, за исключением грузового.