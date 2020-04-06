Власти Дагестана обсудили новый План действий по организации противоэпидемических мероприятий

На совещании в режиме ВКС, прошедшем под руководством Владимира Васильева с руководителями госорганов и главами муниципалитетов, состоялось обсуждение нового Плана действий для предотвращения распространения коронавируса.

Руководителем Роспотребнадзора региона Николаем Павловым была озвучена статистика по вирусу. Он отметил предстоящий объем работ по постановке на карантин граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Совместно в МВД по РД Роспотребнадзором проведена работа по определению этих лиц и вручению постановлений.

По словам Николая Павлова, в новых очагах болезни не выявлен источник заражения, что создает сложности при изоляции потенциальных распространителей болезни. Вирус перешел из контролируемого третьего этапа в четвертый, предполагающий массовое распространение без возможности определить цепочку заражений.

Руководитель Роспотребнадзора заявил, что вирус теперь везде, включая воздух, почву, транспорт и общественные места, что, в свою очередь, увеличивает кратность заражения. В связи с этим требуется принятие более радикальных мер, включая увеличение объема работ по дезинфекции.

Глава Дагестана заявил, что власти шли по пути минимизации ограничений, но отсутствие реакции на просьбы и предложения заставляет ужесточить режим. Владимир Васильев отметил, что властям не удалось донести до населения всю опасность ситуации.

Далее руководитель региона, обращаясь к главам муниципалитетов, сказал, что дает им право самостоятельно принимать решения по ситуации. Он призвал глав проявлять разумную инициативу, которая ляжет в основу оценки эффективности их деятельности.