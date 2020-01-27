Власти Дагестана обсудили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Дагестане

Профилактические меры для нивелирования угрозы коронавирусной инфекции в республике обсуждались на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии Правительства РД.

По словам Артема Здунова, необходимо использовать все возможности для недопущения ввоза и заражения инфекцией на территории республики. Необходимо учесть то, что инкубационный период инфекции длительный, и на данный момент существуют специальные тест-системы для быстрого выявления заболеваемости, которые выдают результаты в течение нескольких часов.

Лариса Пантина, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД, сказала о том, что это острая вирусная инфекция, которая вызывает атипичную пневмонию с почечной недостаточностью. Для недопущения заражения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции нужно соблюдать санитарно-гигиенические условия. Особенно актуальным это является для пограничных пропускных пунктов, в которые направлены памятки для периодической дезинфекции в помещениях и для сотрудников авиасообщения.

Дополнительным методом борьбы против коронавируса стала вакцинация против ОРВИ. В республике привитыми оказались более сорока шести процентов населения.

По словам Пантиной, в Министерство здравоохранения РД направлены предложения по проведению эффективных противоэпидемиологических мероприятий. Аналогичные памятки и предложения направлены и в другие ведомства.

Премьер указал на необходимость уделить внимание на улучшение медицинского изолятора в аэропорту города Махачкалы.

Олег Коковин, первый заместитель гендиректора АО «Аэропорт Махачкала», заверил, что все недочеты будут устранены в ближайшее время. Артем Здунов поручил провести все необходимые мероприятия для недопущения попадания и распространения коронавируса в Дагестане.

Лариса Пантина сказала о том, что в ближайшие дни в лабораторию Роспотребнадзора по РД поступит новая диагностическая система для выявления коронавируса. По итогам заседания было поручено ограничить пассажиропоток в опасные районы.