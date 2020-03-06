Экономика

Власти Дагестана намерены поддержать легальный бизнес

Оставить комментарий

Владимир Васильев заявил, что необходимо обеспечить условия, при которых легально произведенная продукция будет дешевле, чем контрафактная. Об этом он сказал на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Глава Дагестана также напомнил об участии в селекторном совещании, на котором сообщили о стабильной обстановке в стране относительно распространения коронавирусной инфекции. Васильев отметил, что в республике ситуация с вирусом не вызывает опасений, и призвал обратить внимание на недостоверные сведения, которые распространяются. Глава региона сказал, что информация должна исходить от уполномоченных ведомств.  Он поручил представителям Роспотребнадзора и Минздрава региона реагировать своевременно на слухи касательно каронавируса и не оставлять оснований для домыслов.

Глава назвал ответом на существующие угрозы открытие современного здания медицины катастроф с единой диспетчерской.

Переходя к основной теме мероприятия, руководитель региона сообщил, что в национальной экономике определились отрасли с неблагоприятной ситуацией, относящейся к незаконному обороту продукции. Такое положение наблюдается в пищевой, легкой, медицинской и фармацевтической промышленностях.

Контрафакт не только убивает конкуренцию, но и вредит потребителям. Владимир Васильев назвал первостепенной задачей создать выгодные условия легальному бизнесу.

На заседании Глава региона выделил два основных вопроса: нелегальный ввоз на территорию региона контрафакта легкой промышленности и оборот фальсифицированной молочной продукции.

По статистике за 2019 год правоохранительными органами выявлено 268 правонарушений в сфере реализации фальсификата, из них направлено в суд 196 уголовных дел и составлено 332 административных протокола.

О работе по пресечению незаконного ввоза контрафакта рассказал руководитель республиканской таможни Руслан Яхьяев. По словам выступающего, в прошлом году выявлено свыше пяти тысяч единиц фальсифицированной продукции легкой промышленности, 2018 году количество такого товара было значительно ниже — 325 единиц. Сумма предотвращенного ущерба составила 27 млн руб.

Глава МВД по РД Абдурашид Магомедов констатировал высокий товарооборот в регионе, в том числе и контрафакта. Так, в 2019 году изъятый контрафакт составил 2 млн 982 тысячи единиц. По его словам, представители антипиратской организации и правообладатели могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону.

Владимир Васильев, выслушав докладчиков, указал на необходимость изменения подхода в выявлении и пресечении нелегально произведенной продукции, нацеленного на результат, и определить показатели, который должны быть достигнуты.

Также читают:

Открылось ежегодное заседание клуба «Валдай»
Дагестан получит на поддержку малого бизнеса более...
В Махачкале в рамках Делового завтрака обсудили пр...
Дагестанские арендаторы обязались погасить долги п...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *