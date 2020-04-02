Власти Дагестана мониторят показатели системообразующих организаций

Власти республики приступили к мониторингу экономических показателей системообразующих организаций. 1 апреля на совещании под руководством Артема Здунова доложили, что таких предприятий в регионе сорок восемь с числом работников около двадцати пяти тысяч и доходами свыше семидесяти миллиардов рублей.

Согласно утвержденному региональным правительством плану еженедельно будет проводиться мониторинг показателей предприятий и приниматься меры поддержки юридических лиц. Также предусматривается возможность запустить предприятия при соблюдении требований, препятствующих распространению коронавируса.

Артём Здунов выделил в качестве главной задачи определение перечня проектов, на которые Дагестан может получить средства из федерального бюджета. Он дал указания членам Оперативного штаба держать под контролем состояние отраслевых предприятий и получать сведения об их потребностях, включая кредитование и лизинг.