Общество

Власти Дагестана держат под контролем ход восстановления газоснабжения в домах по трем улицам столицы

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В Махачкале проводится работа по восстановлению газоснабжения в домах по улицам Ахметхана Султана, З.Космодемьянской и Ванашимахинской.

Глава Минэнергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов рассказал о ходе проведения работ. По его словам, для восстановления газоснабжения в четырнадцати домах построен наземный газопровод.

В 12 домах действует система индивидуального отопления. Здесь в приоритете обеспечение безопасности граждан. Администрация Махачкалы организовала комиссию и проводит рейды для проверки соблюдения правил эксплуатации газового оборудования. Проводятся поквартирные обходы для выявления и устранения нарушений эксплуатации.

По завершении данной работы газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Рассматривается и вопрос восстановления газоснабжения в четырехкорпусном многоквартирном жилом доме по адресу: Ванашимахинский проезд, № 10а.

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