Владимиру Васильеву продемонстрировали работу центра автоматизированной фиксации административных правонарушений

Владимир Васильев посетил ситуационный центр, чтобы посмотреть, как фиксируются административные правонарушения.

Операторы центра показали Главе республики весь процесс: от момента видео- и фотофиксации до выписки протокола, который попадает в общую электронную базу.

Информация о нарушении в виде фото и видео поступает в ЦАФАП. Здесь материал обретает юридическую форму после проверки инспектором заверенный цифровой электронной подписью.

Нарушителю отправляют уведомление. Он может оплатить штраф через QR-код. Если сделать это не позднее 20 дней, то сумма взыскания уменьшается в два раза.