Владимиру Васильеву доложили о состоянии гидротехнических сооружений Дагестана

17 декабря под руководством Владимира Васильева прошло заседание Совета Безопасности РД, одной из главных тем которого стало состояние и инвентаризация гидротехнических сооружений республики, а также меры по контролю над эксплуатацией для объектов данной системы.

Поводом для обсуждения стало поручение Владимира Путина по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий наводнения летом 2019 года в Иркутской области.

В Дагестане семьдесят пять гидросооружений, из которых тридцать восемь имеют статус «потенциально опасных». На двадцати трех от общего числа не соблюдаются требования законодательства по эксплуатации и обслуживанию.

Детально об итогах контроля в этой сфере выступил Магомед Ахмедов, врио зам. руководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Он отметил, что в этом году было проведено сорок семь проверок, по итогам которых, было выявлено более тысячи нарушений. Было взыскано штрафов на общую сумму в один миллион двести тысяч рублей.

Ахмедов сказал о том, что Ростехнадзор особое внимание уделил контрольно-надзорным мероприятиям на Чиркейском водохранилище и Тишиклинской дамбе, которые относятся к первому классу опасности. Он заметил, что это важнейшие объекты гидротехнической инфраструктуры республики, и на Тишиклинской дамбе наметилась тенденция на улучшение ситуации, что произошло благодаря указанию Владимира Васильева. Особое внимание требует ситуация водооградительным валам на реке Терек. Контроль за их состоянием во время паводка и половодья ведется круглосуточно.

Есть эксплуатационные проблемы у дамбы на реке Сулак у села Нечаевка, а также у водохранилища на реке Хала-Горк. Ахмедов заметил, что, несмотря на проблемы, эксплуатирующие организации стараются устранять существующие нарушения.

Магомед Рашидов, врио зам. директора филиала ПАО «РусГидро», сказал о том, что филиал эксплуатирует 9 ГЭС. Также в филиале создано подразделение спасателей в составе девятнадцати человек.

Он также озвучил готовность республиканского филиала РусГидро принять участие в разработке мероприятий для улучшения ситуации на Тишиклинской дамбе.

Владимир Васильев заметил, что особое внимание должно уделяться безопасности туристов, которые посещают места, которые находятся в близи ГТС.

Также глава субъекта отметил, что важнейшей задачей является предупреждение чрезвычайных ситуаций. Об этом подробно рассказал Набиюла Карачаев, министр природных ресурсов и экологии РД. На примере реки Терек он рассказал о тех мероприятиях, которые проводятся для недопущения прорыва и затопления. Министр упомянул о том, что Тишиклинский канал в случае его восстановления способен обеспечить водой три с половиной тысячи гектара угодий. Владимир Васильев поручил детально проработать данное предложение.