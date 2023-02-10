Владимиру Путину презентовали туристические маршруты Дагестана в тридцатке лучших в стране

Туристические маршруты по Дагестану презентованы Владимиру Путину в числе 30 лучших по стране.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила Президенту России Владимиру Путину специальный путеводитель по 30 лучшим маршрутам впечатлений, которые были отобраны экспертами агентства.

На конкурс поступило около 190 заявок из регионов.

«Потрясающие маршруты, которые уже включены в туристические маршруты нашей страны, поддержаны Правительством. Это Карелия, Байкал, Дагестан – в любое из этих мест Вам советую поехать, не пожалеете. Останетесь под огромным впечатлением», – отметила Светлана Чупшева.