Владимиру Путину – 70: рядом с Дагестаном в самые сложные годы

Сегодня Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. За годы правления глава государства многократно показывал особое отношение к самому южному региону страны – Дагестану. Публикуем самые значимые события.

Вторжение международных бандформирований в Дагестан

Владимир Путин посетил республику пять раз. Впервые – в августе 1999 года, когда в Дагестан вторглись боевики. Эта поездка стала одной из первых в статусе председателя Правительства. Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боёв, а также провёл совещание в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечнёй районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

Перед командирами в штабной палатке он произнес свою знаменитую речь: «Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Очень хочется выпить и за здоровье раненых, а также пожелать счастья всем, кто находится среди присутствующих. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы знаете, что планирует противник […]. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Если мы это сделаем, получается, тот, кто погиб, сделали это напрасно. […]. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом…». После этого обращения Путин предложил «по-походному перекусить – и за работу».

Руководил регионом в те годы Магомедали Магомедов. Спустя много лет он заявил, что Владимир Путин как государственный деятель российского масштаба международного масштаба впервые проявил себя именно в Дагестане.

12 сентября 2019 года, ровно 20 лет спустя, Владимир Путин снова посетил село Ботлих. Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояниях.

Владимир Путин также пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

«Хочу вспомнить эти трагические, но все-таки славные, с точки зрения результата вашей боевой работы, события двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране – показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», – сказал на встрече Путин.

Новый год над Дагестаном

Уже в 31 декабря 1999 года в роли исполняющего обязанности президента страны Путин отправился на Северный Кавказ. Направлялся он в Гудермес Чеченской республики, но плохая погода и сильный туман изменили маршрут в сторону Махачкалы. Новый год президент встретил на борту вертолета, далее отправились в санаторий ФСБ, где собрались солдаты, тоже воюющие в Чечне, и матери со своими сыновьями, с военнослужащими. Владимир Путин поздравил всех с Новым годом и отправился в Чечню на машине. В Махачкале он наградил также военнослужащих-дагестанцев.

Следующий приезд в республику состоялся уже 15 июля 2005 года в рамках рабочей поездки по Южному федеральному округу. В Дагестане президент провел совещание с участием силовых структур. Также Путин осмотрел открытый центр спецназначения ФСБ. Президенту продемонстрировали новейшее оборудование, которое используется при охране границы, а также возможности новой цифровой связи, которой уже начали оборудовать южные погранзаставы.

Владимир Путин также провел встречу с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым и главой Ботлихского района республики. В рамках поездки по Южному федеральному округу Президент также посетил Дербент.

Встреча с общественниками

Очередной визит Владимира Путина в Дагестан состоялся 13 марта 2018 года. В республике он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана, но перед этим встретился с общественностью республики.

Сергей Меликов поздравил Владимира Путина с юбилеем

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Политика

Владимиру Путину – 70: рядом с Дагестаном в самые сложные годы

Ислам Рамазанов 07.окт.2022 17:55

84 11 минут

Сегодня Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. За годы правления глава государства многократно показывал особое отношение к самому южному региону страны – Дагестану. Публикуем самые значимые события.

Вторжение международных бандформирований в Дагестан

Владимир Путин посетил республику пять раз. Впервые – в августе 1999 года, когда в Дагестан вторглись боевики. Эта поездка стала одной из первых в статусе председателя Правительства. Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боёв, а также провёл совещание в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечнёй районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

Перед командирами в штабной палатке он произнес свою знаменитую речь: «Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Очень хочется выпить и за здоровье раненых, а также пожелать счастья всем, кто находится среди присутствующих. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы знаете, что планирует противник […]. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Если мы это сделаем, получается, тот, кто погиб, сделали это напрасно. […]. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом…».

После этого обращения Путин предложил «по-походному перекусить – и за работу».

Руководил регионом в те годы Магомедали Магомедов. Спустя много лет он заявил, что Владимир Путин как государственный деятель российского масштаба международного масштаба впервые проявил себя именно в Дагестане.

12 сентября 2019 года, ровно 20 лет спустя, Владимир Путин снова посетил село Ботлих. Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояниях.

Владимир Путин также пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

«Хочу вспомнить эти трагические, но все-таки славные, с точки зрения результата вашей боевой работы, события двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране – показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», – сказал на встрече Путин.

Новый год над Дагестаном

Уже в 31 декабря 1999 года в роли исполняющего обязанности президента страны Путин отправился на Северный Кавказ. Направлялся он в Гудермес Чеченской республики, но плохая погода и сильный туман изменили маршрут в сторону Махачкалы. Новый год президент встретил на борту вертолета, далее отправились в санаторий ФСБ, где собрались солдаты, тоже воюющие в Чечне, и матери со своими сыновьями, с военнослужащими. Владимир Путин поздравил всех с Новым годом и отправился в Чечню на машине. В Махачкале он наградил также военнослужащих-дагестанцев.

Следующий приезд в республику состоялся уже 15 июля 2005 года в рамках рабочей поездки по Южному федеральному округу. В Дагестане президент провел совещание с участием силовых структур. Также Путин осмотрел открытый центр спецназначения ФСБ. Президенту продемонстрировали новейшее оборудование, которое используется при охране границы, а также возможности новой цифровой связи, которой уже начали оборудовать южные погранзаставы.

Владимир Путин также провел встречу с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым и главой Ботлихского района республики. В рамках поездки по Южному федеральному округу Президент также посетил Дербент.

Встреча с общественниками

Очередной визит Владимира Путина в Дагестан состоялся 13 марта 2018 года. В республике он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана, но перед этим встретился с общественностью республики.

«Я знаю, что здесь собрались не какие-то большие чиновники и начальники, знаю, что здесь рядовые люди, рядовые дагестанцы, которые любят своих детей, свои семьи. Но в то же время это люди, лишенные каких-то корыстных устремлений и в любую секунду готовые подставить плечо и стране в целом, России, и своей малой родине, Дагестану», – сказал на встрече Путин.

Глава государства подчеркнул, что решил провести встречу с целью услышать мнение о том, какова ситуация в республике, что дополнительно нужно сделать в районах.

Сразу после он провел совещание с членами Правительства РД. На встрече Владимир Путин указал на положительную динамику социально-экономического развития Дагестана. Успехи были достигнуты в промышленном производстве, сельском хозяйстве, демографии. Вместе с тем, признал Путин, доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом. «Над этим, над повышением доходов дагестанцев, безусловно, нужно работать», – сказал он.

Глава государства призвал особое внимание уделить решению актуальных социальных задач. Это повышение качества медицины, образования, снижение уровня безработицы и бедности.

В рамках поездки Владимир Путин провел рабочую встречу с Владимиром Васильевым, который на тот момент находился на посту временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан. По завершении встречи Президент и врио Главы республики совершили прогулку по центру Махачкалы и общались с горожанами.

«Работайте, братья!»

10 июля 2016 года боевики казнили в Дагестане лейтенанта Магомеда Нурбагандова. 21 сентября Президент подписал Указ о присвоении звания Героя России (посмертно) Нурбагандову. В этот же день Владимир Путин Встретился с родителям погибшего.

«Он – настоящий герой, и поэтому вчера мной подписан Указ о награждении его звездой Героя Российской Федерации. Он – герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остаётся верен присяге и долгу, остаётся верен своему народу. Только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека, только трусливые. И только настоящие герои, настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, – могут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас. А его слова: “Работайте, братья!” – это как приказ всем его сослуживцам», – сказал на встрече Путин.

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Политика

Владимиру Путину – 70: рядом с Дагестаном в самые сложные годы

Ислам Рамазанов 07.окт.2022 17:55

84 11 минут

Сегодня Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. За годы правления глава государства многократно показывал особое отношение к самому южному региону страны – Дагестану. Публикуем самые значимые события.

Вторжение международных бандформирований в Дагестан

Владимир Путин посетил республику пять раз. Впервые – в августе 1999 года, когда в Дагестан вторглись боевики. Эта поездка стала одной из первых в статусе председателя Правительства. Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боёв, а также провёл совещание в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечнёй районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

Перед командирами в штабной палатке он произнес свою знаменитую речь: «Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Очень хочется выпить и за здоровье раненых, а также пожелать счастья всем, кто находится среди присутствующих. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы знаете, что планирует противник […]. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Если мы это сделаем, получается, тот, кто погиб, сделали это напрасно. […]. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом…».

После этого обращения Путин предложил «по-походному перекусить – и за работу».

Руководил регионом в те годы Магомедали Магомедов. Спустя много лет он заявил, что Владимир Путин как государственный деятель российского масштаба международного масштаба впервые проявил себя именно в Дагестане.

12 сентября 2019 года, ровно 20 лет спустя, Владимир Путин снова посетил село Ботлих. Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояниях.

Владимир Путин также пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

«Хочу вспомнить эти трагические, но все-таки славные, с точки зрения результата вашей боевой работы, события двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране – показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», – сказал на встрече Путин.

Новый год над Дагестаном

Уже в 31 декабря 1999 года в роли исполняющего обязанности президента страны Путин отправился на Северный Кавказ. Направлялся он в Гудермес Чеченской республики, но плохая погода и сильный туман изменили маршрут в сторону Махачкалы. Новый год президент встретил на борту вертолета, далее отправились в санаторий ФСБ, где собрались солдаты, тоже воюющие в Чечне, и матери со своими сыновьями, с военнослужащими. Владимир Путин поздравил всех с Новым годом и отправился в Чечню на машине. В Махачкале он наградил также военнослужащих-дагестанцев.

Следующий приезд в республику состоялся уже 15 июля 2005 года в рамках рабочей поездки по Южному федеральному округу. В Дагестане президент провел совещание с участием силовых структур. Также Путин осмотрел открытый центр спецназначения ФСБ. Президенту продемонстрировали новейшее оборудование, которое используется при охране границы, а также возможности новой цифровой связи, которой уже начали оборудовать южные погранзаставы.

Владимир Путин также провел встречу с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым и главой Ботлихского района республики. В рамках поездки по Южному федеральному округу Президент также посетил Дербент.

Встреча с общественниками

Очередной визит Владимира Путина в Дагестан состоялся 13 марта 2018 года. В республике он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана, но перед этим встретился с общественностью республики.

«Я знаю, что здесь собрались не какие-то большие чиновники и начальники, знаю, что здесь рядовые люди, рядовые дагестанцы, которые любят своих детей, свои семьи. Но в то же время это люди, лишенные каких-то корыстных устремлений и в любую секунду готовые подставить плечо и стране в целом, России, и своей малой родине, Дагестану», – сказал на встрече Путин.

Глава государства подчеркнул, что решил провести встречу с целью услышать мнение о том, какова ситуация в республике, что дополнительно нужно сделать в районах.

Сразу после он провел совещание с членами Правительства РД. На встрече Владимир Путин указал на положительную динамику социально-экономического развития Дагестана. Успехи были достигнуты в промышленном производстве, сельском хозяйстве, демографии. Вместе с тем, признал Путин, доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом. «Над этим, над повышением доходов дагестанцев, безусловно, нужно работать», – сказал он.

Глава государства призвал особое внимание уделить решению актуальных социальных задач. Это повышение качества медицины, образования, снижение уровня безработицы и бедности.

В рамках поездки Владимир Путин провел рабочую встречу с Владимиром Васильевым, который на тот момент находился на посту временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан. По завершении встречи Президент и врио Главы республики совершили прогулку по центру Махачкалы и общались с горожанами.

«Работайте, братья!»

10 июля 2016 года боевики казнили в Дагестане лейтенанта Магомеда Нурбагандова. 21 сентября Президент подписал Указ о присвоении звания Героя России (посмертно) Нурбагандову. В этот же день Владимир Путин Встретился с родителям погибшего.

«Он – настоящий герой, и поэтому вчера мной подписан Указ о награждении его звездой Героя Российской Федерации. Он – герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остаётся верен присяге и долгу, остаётся верен своему народу. Только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека, только трусливые. И только настоящие герои, настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, – могут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас. А его слова: “Работайте, братья!” – это как приказ всем его сослуживцам», – сказал на встрече Путин.

На следующий день в Кремле Глава государства передал родителям бесстрашного дагестанца Золотую звезду Героя России. Наш жизненный путь заканчивается рано или поздно, и это, как говорится, не обсуждается. Вопрос в другом. Вопрос в том, как мы жили или, как в данном случае, как ушли из жизни. Наш герой показал, что значит истинная честь офицера. Вся страна благодарна вам за сына», – сказал перед вручением Путин.

«Я дагестанец»

3 марта Владимир Путин подписал Указ о присвоении 25-летнему старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно. Дагестанец героически погиб в ходе специальной военной операции. Он получил тяжелое ранение, несмотря на это, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.

Во время эфира Путин заявил: «Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

Президент добавил, что Нурмагомедов пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают.

Расул Гамзатов

С большим уважением президент относился к великом дагестанского поэту Расулу Гамзатову. В сентябре 2003 года он лично встречался с поэтом, который отмечал 80-летие. Президент вручил ему орден Андрея Первозванного. По предложению президента Расул Гамзатов пригласил участвовать во встрече в Сочи тех, кого хочет видеть сам поэт. Во встрече приняли участие дочери Гамзатова – Патимат, Салихат, внучка поэта Шахри Амирханова, поэт Давид Кугультинов, писатель Даниил Гранин, певица Нани Брегвадзе.

«Уже много десятилетий политическую и общественную жизнь нашей страны, не говоря о литературной жизни, невозможно представить без имени Расула Гамзатова. Оно известно миллионам людей, которые преданно называют Вас своим любимым поэтом. Здесь сегодня много Ваших поклонников, почитателей несмотря на то, что зал маленький. Но страна у нас большая, и у нас в стране Вас любят. Любят за то, что Вы так искренне и так изысканно учите нас очень простым общечеловеческим ценностям, таким как дружба, верность, совесть.

У Вас много наград и много званий, но среди них есть самая большая награда и самое большое звание – Вы народный поэт. И Вы поэт не только своего народа, не только аварского, не только дагестанского народа. Мы все гордимся, называя Вас великим поэтом России», – сказал Владимир Путин на встрече.

Также он упомянул книгу «Мой Дагестан». По мнению главы государства, ее можно открыть с любой страницы, и все они будут интересны. Так много в ней мудрых мыслей, красивых легенд и очень доброго юмора. Эта книга – сгусток мыслей и чувств целого народа, заявил Путин.

В июле 2013 года в Москве открыли памятник Расулу Гамзатову. Торжественную церемонию посетил президент страны. «Это дань нашего безграничного уважения к поэту, человеку широкой души и необыкновенной мудрости, сыну Дагестана и великому гражданину, патриоту России», – отметил он на открытии.

В следующем году 100-летие Расула Гамзатова отметят на всероссийском уровне. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Юбилей отметят масштабно, запланированы десятки мероприятий. В план включено проведение ремонта проспекта имени Расула Гамзатова в городе Махачкале.

В режиме ВКС с Главой государства Сергей Меликов лично поблагодарил Президента РФ и пригласил его на празднование юбилея поэта в Дагестан.

«Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свою Родину, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае», – ответил Владимир Путин.

Дербенту ­– 2000 лет

В 2012 году Владимир Путин, будучи руководителем кабмина РФ, предложил отметить юбилей Дербента, отметив, что это самый древний город на территории России.

«Но что точно нужно сделать всем вместе – отметить юбилей Дербента. Это уникальное для человеческой цивилизации место», – сказал он с трибуны Форума народов Юга России.

В ноябре этого же года Владимир Путин уже в качестве Президента РФ подписал Указ о праздновании 2000-летия основания дагестанского города Дербента в 2015 году. Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано было принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

Новая площадь, благоустроенные улицы и парки, обновленные фасады домов и крыш, заасфальтированные дороги, построенная школа, отреставрированная крепость «Нарын-Кала» и исторический памятник «Домик Петра» – все эти позитивные изменения продемонстрировал Дербент жителям и гостям города в день своего юбилея. Подготовка к празднику велась на протяжении нескольких лет. В рамках работ производились ремонт улиц, разбивка парков, реставрация памятников архитектуры, ремонт объектов социальной инфраструктуры и ряд других работ.

Приветственное слово Владимира Путина жителям города зачитал советник Президента Владимир Толстой, в котором глава страны отметил важный вклад города в историю страны, пожелал Дербенту дальнейшего процветания, а дербентцам – бережного отношения в сохранении уникального культурного и исторического наследия города.

«Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны»

В период пандемии Дагестан столкнул с катастрофической ситуацией по заболеваемости населения. В ситуацию вмешался лично президент страны, который провел в режиме видеоконференции совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. Обсуждалась эпидемиологическая обстановка в регионе.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — сказал президент.

По итогам совещания Владимир Путин поручил министерству обороны заняться строительством в республике медицинского центра не менее чем на 200 мест. Перед Роспотребнадзором он поставил задачу постоянного мониторинга ситуации в регионе. Это кардинально изменило ситуацию в республике как в плане действий ответственных органов, так и отношения людей к вирусу.

Уже через несколько дней начался процесс строительства трех инфекционных госпиталей. Работы проводило Минобороны РФ. Уже 30 июня того же года Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии в Дагестане медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Реформа в газоснабжении и энергетике

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президента директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов затронул ряд злободневных вопросов для республики. В частности, речь шла о энергетических сетях, которые сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку.

«Я разберусь. Обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь <…> С этим нужно разобраться. Я сейчас не могу ответить по каждому <…> Мы разберемся», – ответил президент.

6 января 2022 года вышел перечень поручений по итогам пресс-конференции. Сразу четыре пункта касались Дагестана:

– рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населенных пунктов Дагестана;

– рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в целях модернизации и развития энергетического хозяйства РД.

Комментируя документ, глава республики Сергей Меликов заявил, что это беспрецедентный случай – когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей отдельно взятого региона.

Источник: РИА Дагестан