Владимир Васильев выступил на общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан»

Двенадцатого февраля в городе Махачкала состоялось собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан». Собрание проходило под руководством Владимира Васильева. Также здесь присутствовали представители властных структур республики, главы муниципалитетов и другие.

В приветственной речи Владимир Васильев выразил надежду, что Ассоциация станет важным звеном в решении целей и задач. Глава подчеркнул, что руководители муниципалитетов находятся в курсе всех проблем населения на территории своих территориальных образований, и их активная деятельность может способствовать качественному улучшению благосостояния граждан. Главное здесь – это доверие граждан.

Далее Владимир Васильев акцентировал внимание на налоговой теме, отметив, что в 2020 году собираемость транспортного налога должна превысить миллиард рублей.

Глава Дагестана вручил избранному на собрании председателю Ассоциации Алиму Темирбулатову свой значок с государственной символикой республики.

Темирбулатов выразил благодарность за оказанное доверие и огласил основные цели и задачи Совета. Главное – это эффективное взаимодействие властных структур и органов местного самоуправления для качественного улучшения благосостояния граждан. Также необходимо качественно подготовить предстоящие выборы глав муниципалитетов. Они пройдут в тридцати восьми МО и пяти городских округах. Эта избирательная кампания охватит более миллиона избирателей.

Важным показателем работы муниципалитетов станет явка населения на избирательные пункты. Эту тему затронул и Артем Здунов, подчеркнув, что главы МО должны доводить до населения информацию об изменениях в регионе.

Премьер обратил внимание на налоговый вопрос, выделив транспортный платеж как наиболее «понятный», а также на проблему объектов незавершенного строительства, которых в республике более двух тысяч. Председатель Правительства РД призвал продолжить работу по улучшению состояния основных коммуникаций: это газ, свет, вода.

После ряда выступлений был утвержден состав руководства Ассоциации и ее рабочий план на текущий год.