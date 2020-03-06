Владимир Васильев встретился с советником Президента РФ

Исполнения решений мобильной приемной Президента РФ, которая функционировала в республике с 24 по 25 октября прошлого года, обсуждались 5 марта на встрече советника Президента России Руслана Эдельгериева с Владимиром Васильевым.

Эдельгериев отметил ряд изменений, которые произошли не только в столице республики, но и в других муниципалитетах. Это и новый мост в пригороде Дербента, новый детский сад и больница, а также изменения общего облика и санитарного состояния Махачкалы. Владимир Васильев предложил акцентировать внимание на ситуацию с водоотведением Буйнакска, Кизляра и Хасавюрта. Важным является вопрос определения плана адаптации к изменениям климата для каждого субъекта страны.

Эдельгериев отметил, что в республике с точки зрения климатических изменений сложность представляет нехватка воды для сельхозугодий.

Также в беседе была озвучена возможность развития в регионе альтернативных источников энергии, например, солнечной и ветряной.

6 марта в столице республики, а также в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Руслан Эдельгериев проведет прием граждан, для рассмотрения обращений, которые поступили в адрес Президента РФ.