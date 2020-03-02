Владимир Васильев вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

28 февраля в республиканском Доме Дружбы состоялось вручение шестнадцати ветеранам ВОВ юбилейных наград «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Провел церемонию награждения Владимир Васильев.

Глава Дагестана отметил, что Указом Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы, это важно для укрепления памяти о тех страшных событиях. В этих целях в стране планируется создание крупнейшего архива, который будет содержать материалы о событиях Второй мировой.

Важно, что в республике в городе Каспийске впервые за несколько лет пройдет Парад Победы.

Также в Дагестане активно работает молодежная организация ТОКС, а памятная акция «Бессмертный полк» в 2019 собрала триста тысяч человек.

Глава региона подчеркнул, что «у подвига поколения победителей нет срока давности», и работа в сохранении и приумножении памяти о тех событиях — это долг перед будущими поколениями.

Наряду с ветеранами в этот день были награждены участники боевых действий в 1999 году при вторжении бандформирований в Дагестан. Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были вручены девяти ополченцам.