Владимир Васильев вручил госнаграды специалистам завода «Дагдизель»

Сегодня, 29 сентября, Глава Дагестана Владимир Васильев вместе с премьером РД Артемом Здуновым ознакомились с работой завода «Дагдизель».

Это крупнейшее промышленное предприятие республики. На заводе налажен выпуск клапанов для медоборудования, используемого дагестанскими медицинскими учреждениями в лечении больных коронавирусом. Изделия ранее закупались в Италии.

Васильев высказал слова благодарности в адрес специалистов предприятия за работу, поздравил их с Днем машиностроителя и вручил госнаграды.