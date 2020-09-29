Общество

Владимир Васильев вручил госнаграды специалистам завода «Дагдизель»

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Сегодня, 29 сентября, Глава Дагестана Владимир Васильев вместе с премьером РД Артемом Здуновым ознакомились с работой завода «Дагдизель».

Это крупнейшее промышленное предприятие республики. На заводе налажен выпуск клапанов для медоборудования, используемого дагестанскими медицинскими учреждениями в лечении больных коронавирусом. Изделия ранее закупались в Италии.

Васильев высказал слова благодарности в адрес специалистов предприятия за работу, поздравил их с Днем машиностроителя и вручил госнаграды.

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