Владимир Васильев: «Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью»

4 июня состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Под руководством главы региона на мероприятии обсудили меры поддержки МСП, а также рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается бизнес в республике. Кроме того, объектом рассмотрения стал вопрос снятия ограничений.

Проблем бизнеса в своем выступлении коснулся Уполномоченный по правам предпринимателей республики. Он рассказал о том, что 15000 из более 38000 субъектов МСП пострадали из-за пандемии коронавируса. Также Мурад Далгатов отметил, что большинство предпринимателей работают в продовольственной и торговой сферах. Он сообщил о мерах, предпринятых руководством страны и республики для поддержки предпринимательства, и поблагодарил Главу РД за принятие законов, направленных на поддержку бизнеса.

Глава РД рассказал о том, как выстраивалась работа по выведению из тени работы АЗС. Он отметил увеличение объемов поступивших налогов, позволившие увеличить бюджет региона в 2019 и направить средства на решение социальных вопросов, поддержание здравоохранения. Васильев предложил строить отношения между властью и бизнесом, основанные на сотрудничестве и доверии, что поможет бизнесу работать открыто и эффективно, получая помощь от государства.

Сопредседатель Бизнес-клуба «Дагестан» попросил Владимира Васильева заменить административное наказание в виде штрафов на предупреждение. По словам Сергея Погуляйченко, бизнес на грани банкротства и нуждается в такой поддержке. Им также была озвучена инициатива строить крупные строительные рынки за счет предпринимателей с частичным государственным субсидированием. Владимир Васильев поддержал инициативы Погуляйченко и заверил, что крик о помощи услышан. Он отметил, что важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью. Как сказал Васильев, прийти к такому пониманию можно, соблюдая, прежде всего, законы, включая нравственные.

После выступления предпринимателей, сообщивших о проблемах на производстве, выступил прокурор РД Алексей Ежов, рассказавший о защите прав бизнесменов от необоснованных проверок контролирующих органов. Глава поинтересовался мнением Ежова касательно замены штрафов на предупреждения. На что прокурор РД ответил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и, в случае нарушения прав предпринимателей, Прокуратура РД открыта к диалогу и окажет помощь, обращаясь в суды и отстаивая права предпринимателей.

Заместитель министра внутренних дел по РД – начальник полиции Дмитрий Гутыря рассказал о работе ведомства. Васильев дал положительную оценку решению руководства ведомства ограничить передвижение на личном транспорте сотрудников МВД по РД.

Глава Роскомнадзора Николай Павлов отметил, что при увеличении количества тестов на коронавирус на 50% прирост новых случаев заболевания составил 6%. Стабильность показателей в последние 4-5 дней дает возможность перейти в первому этапу снятия ограничений. На этом этапе разрешаются прогулки, тренировки в парках, стадионах при соблюдении дистанции и масочного режима.

На вопрос Васильева о том, когда можно перейти к первому этапу, Павлов ответил, что окончательный анализ будет готов 8 июня.

Завершая заседание, Глава РД дал положительную оценку работе всех ее участников.