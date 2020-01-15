Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

Глава Дагестана Владимир Васильев до выступления Президента с ежегодным посланием ФС РФ высказал свое мнение по вопросам, которые могут быть обозначены в документе.

Владимир Васильев выразил уверенность, что первое лицо государства в своем выступлении отведет особое место ценности человека. Как отметил глава, у Дагестана большие человеческие ресурсы.

Комментируя посыл Президента, заключенный в необходимости глав регионов быть ближе к народу, Васильев рассказал о стиле главы государства, его встречах с руководителями субъектов и понимании всех процессов, что важно для губернаторов.

Затронув тему борьбы с бедностью, Владимир Васильев отметил, что принятые в республике меры по борьбе с коррупцией и решение социальных проблем обеспечивают поддержку населения, и борьба с бедностью подразумевает в том числе и борьбу с воровством и неэффективным использованием средств.

Говоря о развитии бизнеса, Глава Дагестана рассказал о привлечении инвестиций и сообщил, что политика власти, реализуемая в этом направлении, дает свои плоды.

В выступлении примут участие свыше тысячи приглашенных, в числе которых парламентарии, главы регионов, общественники и другие.