Владимир Васильев провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

18 марта в Ситуационном центре МЧС РФ по РД под руководством Владимира Васильева прошло совещание оперативного штаба по вопросам недопущения завоза в республику вируса. К этой теме приковано внимание и федерального центра.

С подробным докладом о проводимой в этом направлении работе рассказал первый зампред Анатолий Карибов. Он отметил, что на таможенных пунктах проверяются приезжающие на предмет заражения коронавирусом при помощи бесконтактной телеметрии. На карантин закрыты учреждения для людей старшей возрастной категории. На дистанционную форму обучения разрешено перевести обучение в ВУЗах республики, а каникулы школьников продлены до 12 апреля.

На данный момент ни одного случая вируса короны в республике не зафиксировано. Также на совещании выступили руководители министерств и ведомств, представив информацию о ситуации в медицине, продовольственном обеспечении развитии лабораторной диагностики и др. Владимир Васильев отметил, что работа по намеченным задачам должна быть продолжена для нивелирования опасности заражения.

Также на совещании Главой Дагестана был представлен новоназначенный руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Николай Павлов.