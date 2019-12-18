Общество

Владимир Васильев проверил ход строительства водовода Кужник-Хучни

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Сегодня Владимир Васильев посетил один из южных районов Дагестана, Табасаранский. Первым делом он проверил как идет строительство водопровода Кужник-Хучни, который улучшит водоснабжение в 6 селах муниципалитета.

Его длина составляет двадцать три километра. Благодаря строительству сооружения получат воду почти десять тысяч человек. Вопрос не решался 40 лет. Работы проводятся по проекту «Мой Дагестан — моя вода». На это направлено 70 млн руб.

В рамках этого же проекта в будущем году в данном районе реализуют еще 4 объекта.

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