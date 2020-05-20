Владимир Васильев провел заседание по ситуации в Дербенте

Владимир Васильев провел видеоконференцию по ситуации в Дербенте с участием Правительства, администрации главы, мэрии Дербента, глав районов и главврачей. Владимир Васильев провел видеоконференцию по ситуации в Дербенте с участием Правительства, администрации главы, мэрии Дербента, глав районов и главврачей.

Речь шла о налаживании работы скорой помощи, увеличении доступности томографии, продуктивном использовании медоборудования, обеспечении доступности лекарств и росте количества проводимых тестов на наличие коронавируса.

Васильев отметил, что по его наблюдениям в Дербенте соблюдают правила безопасности, носят маски и не собираются толпами, но эпидемиологическая обстановка в городе пока остается напряженной.

Глава региона отметил, что проблема в плохом взаимодействии между мэрией и министерствами. По информации Роспотребнадзора, в Дагестане заболевание пошло на спад, но в 13 районах зафиксированы скачки из-за нарушения режима самоизоляции.

По данным Минздрава РД, в больницах лечатся 800 человек с подтвержденным тестом на коронавирус и 5933 пациента с пневмонией.

После совещания Владимира Путина по ситуации в Дагестане, в республику направляют большую группу МЧС для проведения тотальной дезинфекции.

Мэр Дербента Хизри Абакаров рассказал об эпидемиологической обстановке в городе и назвал проблемы, среди которых и применение бесплатных КТ исследований в одной из частных клиник города.