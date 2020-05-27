Владимир Васильев провел выездное заседание Оперштаба в Ботлихе

26 мая Владимир Васильев провел в Ботлихе заседание Оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в республике.

Приступая к обсуждению главных тем, Владимир Васильев поздравил всех с праздником Ураза-байрам и заявил, что власть должна во время испытания особенно думать, как быть полезной людям.

Он поблагодарил военных, разместивших за короткий промежуток времени два госпиталя: один в Ботлихе, а другой в Буйнакске.

Глава отдельно коснулся работы прибывших в республику врачей, которые посетили города и районы Дагестана, рассказал о встрече с представителем Роспотребнадзора Юлией Дёминой, сделавшей много нужных замечаний. Глава региона подчеркнул важность обучения местных специалистов для развития в Дагестане высокотехнологичной помощи.

Васильев рассказал о том, полевой госпиталь в Буйнакске принимает больных коронавирусом, количество коек растет, при этом важно сохранить потенциал, к которому республика приблизилась.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов доложил о санитарной обстановке в регионе. Он констатировал снижение темпов прироста заболеваний более чем в 8 раз. В сравнении с прошлой неделей наблюдается стабилизация ситуации в некоторых районах. Однако есть и районы со сложным положением.

Васильев, комментируя сказанное, заявил, что нужна не только констатация озабоченности, но и демонстрация способности решать задачи любого уровня.

Глава Минздрава РД доложил о наличии свободных коек не только в Махачкале, но и в других городах, часть препаратов уже доставлена, другая часть будет доставлена на следующий день, лечат больных федеральные специалисты, привлечены студенты медицинских вузов.

На что Васильев дал поручение подготовить в течение дня информацию о потребности в лекарствах и дать список нужных медикаментов, расходных материалов и предоствить сведения о нехватке кадров.

Зампредседателя РД Владимир Лемешко сообщил, что дефицита СИЗ в регионе нет. После выступления руководителей ведомств, участвовавших в мероприятии, Глава Дагестана обратился к главам муниципалитетов и призвал их по-хозяйски отнестись к муниципальным территориям и не допустить расточительства. Главы районов рассказали о ситуации в муниципалитетах.

Васильев поручил решить в кратчайшие сроки вопрос о выплатах семьям умерших от коронавируса медиков. Он заявил, что деньги для этого есть и не надо ждать появления прокуратуры.

Артём Здунов поручил руководителям муниципалитетов проконтролировать этот вопрос. Премьер также затронул вопросы работы предприятий в регионе, кадровое обеспечение госпиталей и другие.

Владимир Васильев заявил, что решения о снятии ограничений будут приниматься после детального анализа, с учетом возрастающего потока людей в районах и городах во избежание новой волны эпидемии.