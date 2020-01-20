Владимир Васильев провел встречу с представителями СМИ

Глава Дагестана назвал СМИ важнейшим социальным институтом и неотъемлемой частью культурного общества. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 18 января.

По словам Васильева, в эпоху современных технологий появилось больше возможностей для диалога СМИ, с одной стороны, с потребителями информации и с другой – властью, и это по плечу дагестанским журналистам, являющимся участниками событий в республике.

Владимир Васильев рассказал об итогах работы в прошедшем году. Так, реализация национальных проектов была продолжена. Работа проводилась таким образом, чтобы не цифры, а ощущения людей говорили о выполнении руководством своих обязательств перед дагестанцами.

Руководитель республики напомнил о проводимой работе по обелению экономики и увеличению налогов, что позволило решить социальные вопросы по обеспечению водой, дорогами, благоустроенными пространствами, улучшению медицинского обслуживания. По словам Васильева, власти очень важно получить в этом деле поддержку населения, и трудно представить эту работу без участия СМИ.

В то же время руководитель региона отметил множество сложных вопросов, требующих пристального внимания, поэтому встречи со СМИ проводятся часто.

Васильев поблагодарил журналистов за освещение кадрового конкурса «Мой Дагестан» и приоритетных проектов.

Во время встречи состоялось награждение за творческие достижения и активное освещение социальных проектов «Мой Дагестан».

На встрече присутствовали Премьер РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, руководитель Минкомсвязи РД Сергей Снегирев, начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Зубайру Зубайруев.