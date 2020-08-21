Владимир Васильев провел совещание с педагогами в режиме ВКС

В преддверии нового учебного года состоялось республиканское совещание вопросам образования. Возглавил совещание Владимир Васильев. Глава республики в своем обращении приоритетными направлениями выделил здравоохранение и образование, которые формируют современность региона и его будущее.

В рамках совещания состоялась видеотрансляция обращения Сергея Кравцова. Министр просвещения Российской Федерации поблагодарил педагогов за работу в период дистанционного обучения, отметив, что деятельность наших учителей стала одной из лучших.

Касаясь вопроса дистанционного образования, министр подчеркнул, что полный переход на данный формат невозможен. Однако, для улучшения данного контента будет создана видеоконференцсвязь для обмена педагогическим опытом. Также в школы будет доставлено новое цифровое оборудование в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Сергей Кравцов объявил о создании педагогического совета при Минобрнауки РФ с региональными представителями. По завершении трансляции, на совещании выступила Екатерина Толстикова. Замминистра просвещения РФ отметила, что ДГПУ находится в ведении федерального министерства и указала на необходимость выработки программы повышения качества работы этого вуза.

Далее с докладом по качеству образования выступила Уммупазиль Омарова. Вице-премьер подвела итоги ЕГЭ -2020, отметив, что число стобальников в республике выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Важным вопросом стал дефицит педагогов, устранить который призвана программа «Земский учитель».

Помимо других вопросов, Уммупазиль Омарова отметила необходимость исполнения предписаний Роспотребнадзора для сохранения здоровья и безопасности учащихся.