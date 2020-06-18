Владимир Васильев провел совещание Оперативного штаба по COVID-19

16 июня под руководством Владимира Васильева состоялось заседание Оперативного штаба в режиме ВКС. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, представители бизнеса, а также главы муниципалитетов.

Основной темой совещания стал первоначальный этап снятия режима ограничительных мер. Владимир Васильев подчеркнул, что для принятия дальнейших решений необходимо время не менее недели для анализа тенденций и в случае положительной динамики перехода к следующему этапу.

О ситуации в регионе участников совещания проинформировал Николай Павлов, начальник Управления Роспотребнадзора. Он отметил снижение темпов инфицирования, однако выделил шестнадцать территории, где ситуация остаётся сложной.

Руководитель ведомства отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний на всех этапах снятия режима ограничительных мер.