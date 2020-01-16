Владимир Васильев прокомментировал послание Президента и ответил на вопросы журналистов

15 января по итогам послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ высказался Глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Отвечая на вопросы журналистов, Васильев отметил, что в своем выступлении Президент РФ обозначил конкретные задачи: первое – безопасность и суверенитет России, второе — права и интересы жителей страны.

Как отметил глава региона, Путин не только констатировал факт существования проблем, но также предлагал пути их решения.

Перед властью страны на всех уровнях обозначены четкие задачи, которые требуют конкретных решений, исходя из которых граждане страны смогут дать оценку качеству работы тех или иных представителей властных структур.