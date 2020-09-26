Владимир Васильев принял участие во Всероссийском форуме «Поколение «ЗОЖ»

26 сентября Владимир Васильев присутствовал на открытии Всероссийского форума «Поколение «ЗОЖ» в Дагестане, проводимом на базе ДГМУ.

На форуме были также руководитель регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов, руководитель Минмолодежи республики Камил Саидов и другие.

Новейшие технологии позволили принять участие на мероприятии более чем двум тысячам неравнодушных к здоровью россиянам, в их числе и замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Форум посетили представители органов власти и волонтеры.

Отметим, в Дагестане волонтеры объединились и оказали помощь нуждающимся, помогали медикам.

Руководитель республики поприветствовал гостей, участников форума и напомнил о визите в регион представителей Минздрава РФ и главврача Коммунарки, высоко оценивших работу волонтеров.