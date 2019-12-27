Владимир Васильев принял участие в заседании Госсовета под руководством Президента

26 декабря под руководством Президента РФ Владимира Путина прошло заседание Государственного совета. Главной темой заседания стало развитие сельхозпроизводства и сельских территорий. Была подробно рассмотрена реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также вклад субъектов РФ в исполнение Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 гг.

По словам Президента для сохранения существующих темпов развития агропромышленного комплекса государства необходимо повысить качество жизни на селе. Так, уровень обеспеченности сельских территорий необходимой коммунальной инфраструктурой лишь чуть более тридцати четырех процентов против восьмидесяти процентов в городах.

Глава государства напомнил, что к 1 июля следующего года должны быть приняты региональные программы по развитию здравоохранения. На модернизацию медицины на селе будет дополнительно выделено пятьсот пятьдесят миллиардов рублей. По словам Президента, необходимо уделить внимание зданиям медицинских учреждений, их оснащению медицинским оборудованием и кадровой укомплектации.

Владимир Путин отметил, что нужно повышать оплату труда в аграрном секторе, ведь именно на селе живет примерно пятьдесят три процента граждан с низкими доходами.

В заседании Государственного Совета принимал участие и Глава Дагестана Владимир Васильев.