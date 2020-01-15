Владимир Васильев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию

Сегодня, 15 января, глава государства огласил послание парламенту. На мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев. В Центральном выставочном зале «Манеж» первое лицо государства оценило положение дел в стране и определило направления государственной политики.

До начала выступления Президента журналисты поинтересовались мнением Владимира Васильева касательно послания.

Васильев поддержал тезисы из послания, а именно: человек, как основная ценность для власти, посыл главам субъектов быть ближе в населению, борьба с бедностью.

Во время общения затронули тему развития бизнеса. Васильев заявил о необходимости повысить инвестиционную привлекательность региона и сообщил, что в этом направлении ведется работа.

Касаемо вопроса демографии, затронутого в послании, Васильев сказал, что в Дагестане большое количество многодетных семей и при получении поддержки из центра региональные власти смогут оказать больше помощи таким семьям. При этом он отметил хорошую демографическую обстановку в Дагестане и что власти намерены работать и дальше над ее улучшением.

Обсудили и вопросы реализации нацпроектов. Глава РД считает важным сфокусировать внимание на жизненно важных аспектах развития общества.