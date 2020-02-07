Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

6 февраля состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, которое посвящено развитию профессионального обучения во всех регионах страны.

Владимир Путин в своей речи отметил, что образование и просвещение – это важные направления демографического развития, которому уделялось большое внимание в Послании Президента Федеральному Собранию РФ.

Президент предложил на заседании Госсовета в сентябре 2020 года обсудить стратегию развития общего образования в стране, а это заседание посвятить проблеме развития высшей школы в субъектах.

Глава государства отметил, что в этом отношении был проведен большой комплекс работы, но остается целый спектр проблем, главная из которых – это сверхконцентрация учебных заведений в столице и Санкт-Петербурге. Однако решение данного вопроса необходимо проводить с учетом интересов студентов и преподавателей. Также острой проблемой является то, что региональные ВУЗы по основным аспектам не могут конкурировать со столичными институтами и университетами. Это приводит к оттоку молодого населения из регионов и, соответственно, к нехватке кадров.

Президент отметил, что вместо возврата в ВУЗы системы распределения, необходимо активно развивать условия для самореализации молодежи. В этих целях с 2021 года в ежегодном порядке планируется увеличение бюджетных мест и прежде всего в регионах. Данная инициатива будет дополнительно профинансирована в размере около семидесяти миллиардов рублей за четырехлетний период.

Решению данных задач могут способствовать и национальные проекты.

Президент призвал Правительство провести модернизацию всей высшей школы в субъектах, почеркнув, что качественные изменения в этой отрасли невозможны без улучшения жизни в регионах.

Владимир Путин отметил необходимость безотлагательной реализации конкретных мер.

Первая из них – это очистка системы от вузов-пустышек, а также консолидация научных институтов и учебных заведений. Данное объединение может принимать и юридический характер, но его главная цель — качественный рост всей системы высшего образования в стране.

Так, в 2019 году было сформировано пять НОЦ в Белгородской, Нижегородской, Тюменской и Кемеровской областях и в Пермском крае.

Вторая мера – это сильное высшее образование в регионах. В этих целях планируется создание в субъектах новых студенческих городков и обновление вузовской инфраструктуры. В общей сложности на эти проекты будет выделено двадцать два милиарда рублей.

Третье – это усиление региональных университетов и вузов.

Президент поддержал идею осуществления прямого финансирования регионами вузов на местах, а также наделение региональных властей полномочиями по развитию учреждений среднеспециального образования, учреждений высшего образования и научных организаций.

На примере города Череповца Президент отметил создание отечественными компаниями системы подготовки специалистов. Также актуальным будет приход в вузы практических специалистов и молодых педагогов и исследователей.

Серьезные изменения планируются в работе аспирантуры, а в медицинской ординатуре по самым востребованным направлениям в текущем году ожидается переход на практически полное целевое обучение.

Для студентов появилась возможность изменения образовательного направления после второго курса и продолжение обучния по смежным направлениям.

Президент указал на необходимость пересмотра современных образовательных регламентов и требований, а также о необходимости позволить вузам самим формировать образовательные профили, с учетом запросов абитуриентов. Все эти аспекты относятся и к учреждениям среднеспециального образования.

Владимир Путин сказал о том, что в ближайшее время поддержка за научные и творческие достижения будет увеличена.

На заседании в числе других руководителей субъектов страны присутствовал Глава Дагестана Владимир Васильев.