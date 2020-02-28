Владимир Васильев принял участие в совещании Совета Безопасности

Выездное совещание Совета Безопасности РФ, которое 27 февраля состоялось во Владикавказе, было посвящено борьбе с коррупцией и безопасности на транспорте.

Возглавил совещание секретарь СБ РФ Николай Патрушев, здесь также присутствовали Полпред РФ в СКФО Юрий Чайка, руководители регионов округа, в том числе и Владимир Васильев, и представители исполнительных органов власти страны.

Николай Патрушев отметил, что в СКФО за 2019 год было установлено более двух тысяч коррупционных преступлений, с общим ущербом немногим менее трех миллиардов рублей.

Секретарь СБ РФ сказал о том, что антикоррупционные органы должны работать максимально эффективно для устранения проявлений подкупа и взяточничества, в том числе и при реализации нацпроектов.

Также был рассмотрен вопрос усиления безопасности на транспорте, особенно острой остается ситуация с ДТП на дорогах ФО. Их количество по-прежнему остается высоким, несмотря на снижение показателей смертности. Необходимо привести в нормативное состояние деятельность легковых такси и усилить контроль за техническим состоянием транспорта.

Также в СКФО продолжаются мероприятия антитеррористической направленности, которые позволили ликвидировать тринадцать ячеек запрещенной террористической организации «ИГ» и предотвращено более двадцати преступлений террористической направленности.