Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

14 мая под руководством мэра Москвы Сергея Собянина состоялось заседание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения COVID-19.

В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, а также главы регионов, в том числе и Владимир Васильев.

Главным аспектом обсуждения стало расширение тестовых диагностик на COVID-19. Также были обговорены вопросы возобновления производства в регионах и осуществление дополнительных выплат медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами.