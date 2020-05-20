Нацпроекты в РД

Владимир Васильев принял участие в совещании Президента РФ по поддержке экономической и социальной сфер

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19 мая Владимир Васильев принял участие в онлайн-совещании Владимира Путина по теме осуществления мер поддержки экономической и социальной сфер.

Были рассмотрены вопросы контроля над реализацией мер поддержки граждан и предприятий, дана оценка действиям власти различных уровней, обсуждены выплаты медицинским работникам.

Президент напомнил о подписанном 6 мая Указе, регламентирующем страхование жизни и здоровья медицинских работников и поручил профильным ведомствам и регионам проводить мониторинг начисления выплат.

Путин подчеркнул, что выплаты должны быть прозрачными.

После докладов участников совещания о состоянии экономики и принятых мерах, Владимир Путин подвел итоги и назвал текущую ситуацию уникальной для страны и всего мира, поэтому возможны сбои. Президент обозначил приоритеты в работе: осуществлять быструю реакцию и доводить до полного завершения и не забывать про нацпроекты.

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