Владимир Васильев принял участие в совещании под руководством Владимира Путина

11 мая Президент РФ провел совещание по видеосвязи, на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в стране и меры поддержки граждан и экономики. В нем в числе других руководителей регионов принял участие Глава РД Владимир Васильев, а также члены Правительства.

Президент напомнил о необходимости регионам сформировать планы по рекомендациям Правительства и Роспотребнадзора с учетом реальной ситуации в регионах.

Владимир Путин сообщил, что подписал Указ, закрепляющий на правовом уровне совместную работу федеральных и региональных властей и муниципалитетов.

Президент озвучил принимаемые меры для борьбы с вирусом, которые позволят поэтапно выйти из режима ограничений.

С 12 мая завершился период нерабочих дней, однако угроза распространения вируса еще сохраняется. В связи с этим Президент поручил главам регионов и санитарным службам контролировать соблюдение санитарных предписаний.

Далее Президент озвучил меры поддержки жителей России и экономики.