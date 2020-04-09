Владимир Васильев принял участие в совещании под руководством главы государства

8 апреля Глава Дагестана принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством Владимира Путина. Главной темой обсуждения на мероприятии стало препятствование распространению коронавирусной инфекции.

Присутствовали также полпреды президента в федеральных округах, руководители различных ведомств.

Президент в своём выступлении назвал приоритетом для федерации и регионов подготовку медучреждений и увеличение ресурсов в борьбе с вирусом. Центр направил на создание дополнительных больничных коек 33 млрд руб. На приобретение реанимобилей, карет скорой помощи, медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, направлено 13 миллиардов.

Владимир Путин поручил Минфину дать регионам свободу расходовать средства на более необходимые направления, которые наиболее видны на местах. При этом глава государства отметил, что с регионов будет строгий спрос с учетом реальной работы.

Президент озвучил цифру в 10 млрд руб – это средства, направляемые на выплаты дополнительно к заработной плате врачам и медсестрам. Он добавил, что средства должны выплачиваться вовремя.

Спецвыплаты на три месяца установлены специалистам, контактирующим непосредственно с зараженными вирусом: врачам – 80 тыс., медсестрам – 50 тыс., младшему медперсоналу – 25 тыс., врачам скорой помощи – 50 тыс., фельдшерам – 25 тыс. рублей ежемесячно.

Владимир Путин отметил, что свобода регионам предоставлена по причине того, что опасно действовать по шаблону. Он также сообщил, что не нужно закрывать сообщение между субъектами и допускать массовое ограничение деятельности предприятий, что может привести к разрушительным последствиям.

Он заявил о необходимости создания условий для возврата коммерческих лиц к нормальному режиму работы.

Президент сообщил о формировании списков предприятий в регионах и рассказал о принятых на федеральном уровне решениях: снижение страховых взносов с 30 до 15 % для МСП; отсрочка по налогам, кроме НДС; подготовка программы дополнительной поддержки бизнеса, помогая больше тем, кто сохранил рабочие места.

Путин озвучил меры поддержки безработных граждан: допвыплаты семьям на каждого ребенка до трех лет по пять тыс.рублей на протяжении трех месяцев, начиная с апреля; выплаты на детей от 3 до 7 лет с июня без учета докризисных доходов семьи; выплата признанным безработными с марта гражданам пособия по безработице в увеличенном размере – 12300 руб и продление гражданам сроков действия удостоверяющих документов на 3 месяца; выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка по три тыс. руб. семьям, где родители временно остались без работы; каникулы по ипотечным и потребительским кредитам.

Президент напомнил, что меры должны быть приняты своевременно. В конце выступления Владимир Путин обратился к россиянам и призвал к дисциплине, несмотря на всю тяжесть самоизоляции.