Владимир Васильев принял участие в сессии Народного Собрания РД

9 сентября состоялась 48 сессия НС РД шестого созыва. На мероприятии присутствовал и глава республики Владимир Васильев. Главной темой повестки стали мероприятия по строительству учреждений социальной сферы в рамках РИП на текущий год.

Владимир Васильев подчеркнул, что эффективное взаимодействие ветвей власти: законодательной и исполнительной позволяет наладить систематический подход в решении проблем. Сохранение данного подхода позволит республике и в дальнейшем реализовать свой потенциал.

В рамках выступления Владимир Васильев подчеркнул, что субъект обладает неосвоенными средствами, которые необходимо освоить. Глава выразил уверенность, что в решении этого вопроса необходим системный подход.

Также глава отметил, что строительство в республике не прекращалось на период пандемии COVID-19, а также указал на необходимость развития в республике производства стройматериалов.