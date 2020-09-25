Политика

Владимир Васильев принял участие в сессии Народного Собрания РД

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В работе очередной 49-й сессии Народного Собрания РД, которая состоялась сегодня, 24 сентября, принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев. ￼49 сессия была посвящена выполнению «майских» указов Президента и реализации национальных проектов.

Много внимания уделили и обсуждению республиканского бюджета. Законопроект «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год» был принят в двух чтениях абсолютным большинством голосов.

В расходной части больше внимание уделено социальным нуждам. Много денег заложено на образование.
Всего на сентябрьской сессии депутаты обсудили 37 законопроектов.

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