Владимир Васильев принял участие в сессии Народного Собрания РД

В работе очередной 49-й сессии Народного Собрания РД, которая состоялась сегодня, 24 сентября, принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев. ￼49 сессия была посвящена выполнению «майских» указов Президента и реализации национальных проектов.

Много внимания уделили и обсуждению республиканского бюджета. Законопроект «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год» был принят в двух чтениях абсолютным большинством голосов.

В расходной части больше внимание уделено социальным нуждам. Много денег заложено на образование.

Всего на сентябрьской сессии депутаты обсудили 37 законопроектов.