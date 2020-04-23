Политика

Владимир Васильев принял участие в обсуждении мер по предупреждению распространения коронавируса на территории СКФО

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Под руководством полпреда в СКФО прошло совещание с главами субъектов СКФО. Мероприятие было организовано в режиме ВКС. В нем принял участие Владимир Васильев. Предметом обсуждения стали меры противодействия распространению коронавируса.

Участники обсудили готовность системы здравоохранения в округе и координацию работы регионов в борьбе с вирусом. Присутствующие отметили напряжённость обстановки и ее ухудшение. К примеру, 22 апреля число зараженных в СКФО составило 2018 человек, за день их количество увеличилось еще на 217. Из них тяжелое состояние отмечено у девяноста трех пациентов.

Юрий Чайка поинтересовался порядком и объемами освоения выделенных государством средств.

Руководили субъектов доложили об обстановке в регионах. Далее полпред дал поручения и взял под личный контроль их исполнение.

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