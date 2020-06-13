Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России

12 июня прошел праздничный концерт в столице Дагестана. На мероприятии присутствовал Глава республики. Проведение массовых мероприятий в этом году было ограничено в связи с пандемией коронавируса, поэтому зрители вышли на балконы квартир, чтобы увидеть концерт.

В начале празднования прозвучал гимн России. Затем с поздравительной речью к дагестанцам обратился Владимир Васильев. Глава региона напомнил о разных исторических событиях, которые преодолевались народом сплоченно. Он также отметил, что пик пандемии пройден и ситуация в республике стабилизировалась.

Васильев рассказал о примерах мужества, продемонстрированных в тяжелое время и сообщил, что главврач Коммунарки, приехавший в Дагестан помогать нашим врачам, получил звание Героя труда РФ. Сообщил он и том, что по истечении нескольких дней начнут снимать режим самоизоляции.

Васильев еще раз поздравил с праздником и выразил уверенность в наступлении светлого будущего. Глава РД возложил цветы к памятнику погибшим во время службы сотрудникам МВД. Затем прозвучали патриотические песни в исполнении заслуженных артистов Дагестана.