Владимир Васильев принял участие в 45 сессии НС РД

26 марта Владимир Васильев принял участие в 45 сессии регионального парламента. На повестке стояли 22 вопроса. В числе докладчиков выступил глава МВД по РД Абдурашид Магомедов, который отчитался о деятельности ведомства за прошлый год.

На сессии был затронут вопрос об оказании помощи в решении жилищного вопроса вдове сотрудника правоохранительных органов Сафибе Умаровой, проживающей в Дербенте. Жилье не предоставлено, хотя со времени гибели сотрудника прошло более 10 лет.

Глава региона заявил, что посодействует в решении вопроса в рамках закона, и отметил, что полномочия парламента расширяются, а значит и ответственности должно быть больше.

Васильев поблагодарил МВД за проведенную работу в части обеспечения безопасности на дорогах и сбора налогов и заявил о необходимости продолжить установку камер фиксации правонарушений для сокращения числа ДТП.

Во время сессии также обсудили внесение изменений в закон о бюджете на текущий год и плановый период 2021 и 2022 гг и назначили четырех мировых судей.